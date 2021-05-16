Наставник «Вашингтона» похвалил Овечкина за игру против «Бостона»

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт оценил игру Александра Овечкина в первом матче плей-офф против «Бостона», передает сайт турнира.

«Овечкин играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», — сказал Лавиолетт.

«Вашингтон» победил со счетом 3:2 ОТ.

35-летний россиянин принял участие во втором взятии ворот Тууки Раска, состоявшемся по ходу второй двадцатиминутки, записав на свой счет результативную передачу. Это действие позволило ему набрать 132 очка по системе «гол+пас» в матчах Кубка Стэнли, что является третьим результатом за всю историю турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



Вторая игра серии состоится в ночь с 17 на 18 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.

Ранее Овечкина лишили гола в матче плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона».