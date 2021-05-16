Передача Овечкина помогла «Вашингтону» переиграть «Бостон»
В первом матче серии плей-офф Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» в присутствии 5 333 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2 в первом овертайме.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Брендон Диллон и Ник Дауд.
У проигравшей команды отличились Джейк Дебраск и Ник Ритчи.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Вторая игра серии состоится в ночь с 17 на 18 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился от травмы и сыграет в первом матче Кубка Стэнли-2021 с «Флоридой Пантерз».