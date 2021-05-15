«Манчестер Сити» установил рекорд чемпионатов Англии

«Манчестер Сити» установил рекорд среди всех для четырех ведущих дивизионов Англии, сообщает Sky Sports.

14 мая в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 4:3. Эта победа стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 12-й выездной подряд, что стало рекордом в английских дивизионах.

11 мая «горожане» досрочно стали чемпионами АПЛ после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны. «Манчестер Сити» завоевал третий чемпионский титул под руководством Хосепа Гвардиолы и седьмой в истории.

29 мая «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Челси» в Порту, куда матч был перенесен из Стамбула.

Ранее сообщалось, что завершился матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Команды Хосепа Гвардиолы вышла на игру уже в ранге чемпиона страны, так что играла не оптимальным составом и устроила для болельщиков настоящую феерию. Встреча завершилась победой «Сити» со счетом 4:3.