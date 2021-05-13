Российский боксер Лебедев ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Российский боксер Денис Лебедев заявил, что он не собирается возобновлять карьеру, передает РИА «Новости».

«Я уже принял окончательное решение. Бесповоротно. Я уже один раз как-то возвращался, а возвращаться во второй раз я не собираюсь», — сказал Лебедев.

На профессиональном ринге спортсмен провел 36 поединков, одержав 32 победы. Свой первый бой он провел 27 февраля 2001 года против Теймураза Кекалидзе. Лебедев завершил карьеру после поединка с Табисо Мчуну из ЮАР, потерпев поражение решением судей.

В 1998 году Лебедев завоевал бронзу на Играх доброй воли, которые проходили в Нью-Йорке.

Ранее российский боксер Денис Лебедев прокомментировал слова бойца Александра Шлеменко, который заявил о том, что намерен срывать концерты рэп-исполнителя Моргенштерна. Он заявил, что полностью поддерживает Шлеменко, а Моргенштерн является отбросом общества.