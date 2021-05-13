Уткин предложил кандидатуру Николича на пост главного тренера «Спартака»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин предложил кандидатуру Марко Николича на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, сербский специалист является наилучшим вариантом для красно-белых после ухода Доменико Тедеско.

Напомним, что 12 мая столичный «Локомотив» под руководством Марко Николича в девятый раз в своей российской истории стал обладателем национального кубка и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы на будущий сезон.

В турнирной таблице чемпионата России спартаковцы занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оценивает нападающего сборной Швеции Джордана Ларссона в €15 млн.