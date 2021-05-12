Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.

Согласно опубликованным данным, по итогам отчетного периода 32-летний ирландец сумел заработать $180 млн. Большая часть из них составляет доходы от продажи бренда виски.

Вторую строчку в рейтинге занял нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, заработавший $130 млн.

Тройку лидеров замкнул нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его счет пополнился на $120 млн.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани.