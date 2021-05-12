Футболист «Аталанты» Миранчук изображен на афише к матчу против «Беневенто»

Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал на предматчевую афишу к матчу Серии А против «Беневенто».

«Вместе идем к цели», — говорится в сообщении клуба из Бергамо в Twitter.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает третье место, набрав 72 очка. «Беневенто» располагается на 18 строчке, имея в активе 31 балл.

Матч пройдет 12 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Стоит отметить, что в прошлом туре Миранчук отличился точным ударом в поединке против «Пармы». 25-летний хавбек поразил ворота, выйдя на замену по ходу второго тайма вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского, который тоже сумел отличиться в игре. Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.

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