Куман ответил на вопрос о своем будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своем будущем после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась вничью — 3:3. По ходу игры каталонский клуб вел со счетом 2:0 и 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тренером всегда задают вопросы про увольнение. Но я понимаю, что после второго тайма будут вопросы. Мы разочарованы и задаемся вопросом, что же произошло во втором тайме. Нужно двигаться дальше и готовиться к следующему сезону», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона», набравшая 76 очков, упустила шансы обогнать мадридский «Атлетико» (77) и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице первенства. Каталонский клуб занимает вторую строчку, опережая имеющий игру в запасе столичный «Реал» на один балл.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года.

Ранее Куман объяснил неудачный результат «Барселоны» в матче с «Леванте».