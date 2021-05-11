Потенциальный наставник «Спартака» Витория привезет четырех помощников

Потенциальный наставник московского «Спартака» Руй Витория привезет с собой в Москву четырех помощников. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в новый тренерский штаб по приглашению португальского специалиста войдут его помощник, тренер вратарей, аналитик и физиотерапевт.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини выразил надежду на скорое возвращение нападающего Александра Кокорина на поле.