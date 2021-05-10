Экс-владелец «Спартака» не исключил поражения красно-белых в матче с «Ахматом»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и подмосковными «Химками», передает Sport24.

«Сегодня «Спартак» отмучился, а не отскочил: вторая подряд победа на фарте. С такой игрой «Спартак» вполне может и проиграть «Ахмату» в гостях», — сказал Червиченко.

Напомним, красно-белые победили со счетом 2:1.

«Спартак» победил со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги работы тренера Доменико Тедеско в клубе.