Футболист «Спартака» Крал: нам не хватило опыта в борьбе с «Зенитом»

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, почему красно-белые уступили петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство, передает Sport.cz.

«Думаю, «Спартаку» не хватило опыта, поскольку у нас молодая команда, мы не избежали перепадов в результатах. У нас была удачная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения», — сказал Крал.

Напомним, подопечные Сергея Семака в третий раз подряд стали чемпионами России обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

«Спартак» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 53 очка. 10 мая красно-белые сыграют с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Боярский верит в победу «Химок» над «Спартаком» в матче 29-го тура РПЛ.