Стал известен новый главный тренер сборной Германии по футболу.

По информации Abendzeitung, новым наставником «бундесмандшафт» станет главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Немецкий футбольный союз заключит трехлетнее трудовое соглашение со специалистом, которое вступит в силу по окончании предстоящего чемпионата Европы.

Напомним, что Флик во главе «Баварии» стал двукратным победителем чемпионата Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

На Евро-2020 сборная Германии отправится под руководством Йоахима Лева, работающего с национальной командой на этой должности с 2006 года.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону».