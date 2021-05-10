Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Таким образом, со второго места российский спортсмен сместил именитого испанца Рафаэля Надаля. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович.

На прошедшей неделе Медведев дошел до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Другой российский теннисист Карен Хачанов опустился на несколько позиций — теперь они занимает 24-е место. Россиянин Аслан Карацев, который начинал турнир вне топ-250 рейтинга ATP занимает 27 строчку.

Четвертый россиянин Андрей Рублев продолжает занимать седьмую позицию в рейтинге.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас назвал своего любимого теннисиста из России — им стал Даниил Медведев. Перед турниром серии «Мастерс» в Риме, который состоится с 9 по 16 мая, греческий спортсмен пообщался со своими поклонниками в социальной сети.