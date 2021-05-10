«Реал» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей в ла Лиге

Мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 15 встреч.

Последнее поражение мадридского клуба в Ла Лиге произошло 30 января в матче с «Леванте» (1:2). В следующем туре национального первенства подопечные Зинедина Зидана в выездном матче сразятся с «Гранадой».

9 мая в рамках 35-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграл вничью с «Севильей», сумев сравнять счет на последних минутах игры. Встреча прошла в столице Испании на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда продолжает борьбу с «Атлетико» (первое место, 77 баллов) и «Барселоной» (третья строчка, 75 очков) за победу в национальном первенстве. Также за попадание в тройку лидеров бьется «Севилья» — 71 очко.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с главным арбитром Хуану Мартинесу Мунуэре после матча 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей».