Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил седьмой мяч за «Аталанту» в нынешнем сезоне.

25-летний хавбек поразил ворота «Пармы» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу, выйдя на замену по ходу второго тайма вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского, который тоже сумел отличиться в игре.

Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.

Напомним, что Миранчук в матче чемпионата Италии против «Болоньи» появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.

По данным портала WhoScored, россиянин отдал в том матче 19 передач, каждая из которых дошла до адресата, что позволило ему довести показатель точности паса до 100%.

Ранее пресс-служба «Аталанты» посвятила новую публикацию в клубном Twitter российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.