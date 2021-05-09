Баринов: буду рад поражению «Спартака»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мыслями о возможной финансовой стимуляции футболистов «Химок» за матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 10 мая в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее, говоря о мотивации команд, бывший президент московской команды Андрей Червиченко не исключил возможности того, что игроки «Химок» получат финансовое вознаграждение за этот поединок.

«Это совершенно законно. Не знаю, будет это или нет. Стимулировать футболистов, чтобы они выиграли — законно. Если стимулировать ради поражения, то это уже договорной матч. Я, как болельщик «Локомотива», буду рад поражению «Спартака». Не имеет значения, будут стимулировать «Химки» или нет», — заявил Баринов.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе. «Химки» расположились на восьмой строчке, набрав 44 балла.

Ранее сообщалось, что российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками».