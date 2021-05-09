Родригес одолела Уотерсон в главном бою турнира UFC

Бразильская спортсменка Марина Родригес победила представительницу США Мишель Уотерсон в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 26, который состоялся в ночь на 9 мая.

Поединок продлился все заявленные раунды и завершился победой Родригес единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46.

Для бразильской спортсменки эта победа стала 14 в карьере при двух поражениях и одной ничьей. Уотерсон уступила в девятом поединке из 27.

В со-главном событии вечера встречались два представителя США Дональд Серроне и Алекс Мороно. Их бой продлился меньше одного раунда, рефери засчитал Серроне технический нокаут.

Ранее сообщалось, что тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса Джошуа Фабиа высказался о президенте организации Дане Уайту. Как утверждает Фабиа, Уайт спит с девушками-бойцами промоушена и требует очистить организацию от грязи. Недавно Санчес был отчислен из UFC, после этого и Фабиа, и его подопечный выразили недовольство лигой.

Санчес должен был подраться с Дональдом Серроне на турнире UFC 9 мая, однако сперва стало известно, что боец снимается с поединка, а позже появились первые сообщения о его увольнении.