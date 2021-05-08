«У нас молодая команда»: Шварц объяснил непопадание «Динамо» в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом», которая лишила команду шансов на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение — у нас молодая команда. Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперед. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении», — сказал Шварц после матча.

На 42-й минуте матча форвард «Локомотива» Франсуа Камано забил гол, но после просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном он был отменен. На 73-й минуте встречи защитник «Динамо» Иван Ордец был удален за вторую желтую карточку.

«Динамо» с 47 очками занимает седьмое место в таблице и после этого матча лишилось шансов попасть в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», игравшим с 73-й минуты в меньшинстве.