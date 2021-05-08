«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», игравшим с 73-й минуты в меньшинстве

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив» принимал московское «Динамо» в Химках, поскольку был наказан РФС за нарушения во время дерби со «Спартаком» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

На 42-й минуте матча форвард «Локомотива» Франсуа Камано забил гол, но после просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном он был отменен. На 73-й минуте встречи защитник «Динамо» Иван Ордец был удален за вторую желтую карточку.

«Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, но у «Спартака», имеющего такое же количество очков, матч в запасе. Игра против «Химок» состоится 10 мая. «Динамо» с 47 очками занимает седьмое место в таблице и после этого матча лишилось шансов попасть в еврокубки.

РПЛ. 29-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0

Удаление: Ордец – 73 («Динамо»)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.