«Брайтон» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Сафонову

«Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, английский клуб видит в 22-летнем голкипере игрока, способного на долгое время занять место в воротах клуба.

Отмечается, что «Брайтон» уже более года наблюдает за прогрессом футболиста, однако пока у британской команды вызывают сомнения высокая трансферная стоимость и его недавняя травма.

В текущем сезоне чемпионата России Сафонов провел 19 матчей и пропустил 26 мячей.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков после 28 туров.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не контактировал с «Барселоной» по поводу защитника Самюэля Умтити.