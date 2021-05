«Челси» хочет продлить контракт с Жоржиньо

«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, итальянец также не прочь связать свое будущее с лондонским клубом, который на этой неделе в третий раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Действующее трудовое соглашение Жоржиньо с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) хавбек провел 24 игры, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Томаса Тухеля занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 61 очко за четыре тура до финиша сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Милан».

