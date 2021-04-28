Экс-игрок ЦСКА раскритиковал назначение Карасева на матч «Локомотив» — «Зенит»

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал назначение Сергея Карасева на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Поступок, который сотворил Карасев в дерби, работая на VAR — безобразие. Его нужно выкинуть из нашего футбола, он не готов работать на таком уровне. А про европейский я вообще молчу», — сказал Пономарев в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, Карасев был арбитром VAR на матче «Спартак»— ЦСКА. Подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭКС РФС) признала ошибочным удаление полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».