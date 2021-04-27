Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин призвал российские клубы больше доверять российским тренерам.

«У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», — передает слова Семина «Матч ТВ».

Также Семин отметил, что когда российские команды берут на работу иностранного специалиста, ему очень сильно помогают и в прессе.

«Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, тренер был гением», — добавил он.

Семин покинул пост наставника «Локомотива» летом 2020 года. Также он возглавлял московское «Динамо», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу».

Ранее Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).