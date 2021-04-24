В Британии арестовали наркодилера, выдававшего себя за Макгрегора

В Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает Wales Online.

Отмечается, что преступник Марк Най изготовил визитки своей фирмы «McGregor Enterprise». При задержании он представился Конором.

За распространение наркотиков его приговорили к 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Настоящий Макгрегор 10 июля подерется с американцем Дастином Порье.



Напомним, что между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тыс., однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор приобрел паб, в котором ударил пожилого мужчину в 2019 году.