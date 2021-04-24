Голкипер «Рейнджерс» Георгиев стал первой звездой матча с «Филадельфией»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

В матче, который завершился со счетом 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка, российский вратарь отразил 26 бросков по своим воротам из 27. Для Георгиева эта победа стала третьей подряд и восьмой в сезоне. Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ голкипер провел 17 поединков.

Российский нападающий победившей команды Павел Бучневич в этом поединке забросил вторую шайбу «Рейнджерс» и отдал одну голевую передачу. Другой российский форвард Артемий Панарин голами не отметился, однако дважды выступил в роли ассистента.

По итогам поединка «Рейнджерс» расположились на пятой строчке турнирной таблицы Восточного дивизиона.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл 2Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.