Защитник «Локомотива» Чорлука может подписать контракт с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука может подписать контракт с ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, инициатива пригласить 35-летнего футболиста исходит от главного тренера Ивицы Олича, который знаком с игроком по совместной работе в национальной команде.

Напомним, что Чорлука объявил об уходе из стана «железнодорожников» 31 марта 2021 года. В предстоящее летнее трансферное окно он станет свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего в лидерах «Зенита» на шесть очков. 21 апреля подопечные Марко Николича в полуфинале Кубка России на своем поле разломили ЦСКА со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение о переносе матчей чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург.