Хавбек «Ман Сити» Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2024/25, команды-участницы турнира перестанут делиться на группы и будут проводить встречи по «швейцарской» системе.

«Учитывая все, что происходит в Суперлиге, можем ли мы также поговорить о новом формате Лиги чемпионов? Все больше и больше игр, никто не думает о нас, игроках?

Новый формат Лиги чемпионов — лишь меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой. Текущая форма проведения состязания лучших команд Европы сейчас отлично работает, именно поэтому Лига чемпионов — самое популярное клубное соревнование в мире. Для нас, игроков, и для болельщиков», — написал Гюндоган в своем Twitter.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...