Хавбек «Ман Сити» Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2024/25, команды-участницы турнира перестанут делиться на группы и будут проводить встречи по «швейцарской» системе.

«Учитывая все, что происходит в Суперлиге, можем ли мы также поговорить о новом формате Лиги чемпионов? Все больше и больше игр, никто не думает о нас, игроках?

Новый формат Лиги чемпионов — лишь меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой. Текущая форма проведения состязания лучших команд Европы сейчас отлично работает, именно поэтому Лига чемпионов — самое популярное клубное соревнование в мире. Для нас, игроков, и для болельщиков», — написал Гюндоган в своем Twitter.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов подтвердил информацию о переносе матчей предстоящего чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург.