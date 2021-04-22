Чемпион АСА Джонсон удивлен спадом Александра Емельяненко после боя с ним

Американский боец, чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон высказался о перспективах российского атлета Александра Емельяненко.

По его словам, после боя, который состоялся в 2018 году, он не думал, что карьера младшего из бойцов Емельяненко резко пойдет на спад.

«Я не мог тогда тогда предположить, что он уже не вернется на свой прежний уровень. Я был уверен, что после той неудачи он станет лишь сильнее. Но такова оказалась цена.

У него был еще один бой после нашего поединка, и он потерпел в нем поражение. Но я надеюсь, что он еще вернется в октагон, он действительно классный боец топ-уровня», — заявил Джонсон в интервью «Газете.Ru».



Напомним, что американец готовится к первой защите титула АСА: 23 апреля он сразится с украинцем Дмитрием Побережцем. Поединок состоится в Минске.

Ранее Джонсон высказался о решении бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.