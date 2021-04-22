Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»

«Аризона Койотс» проиграла «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сумел отличиться на этом матче и набрать одно очко. Форвард записал на свой счет третью заброшенную шайбу команды. Его ассистентом выступил Матс Цуккарелло.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году в пятом раунде. В 2017 году форвард перешел из «Салавата Юлаева» в столичный ЦСКА и завоевал с армейским клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Капризов установил клубный рекорд по количеству очков в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для дебютантов. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ, что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по очкам в первом сезоне лиги. До этого рекорд принадлежал Мариану Габорику, который в сезоне-2000/01 набрал 36 (18+18) очков в 71 матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 1:4

1:0 — Дворак (Кессел, Педерсон), 07:38;

1:1 — Фиала (Штурм, Коул, 22:58;

1:2 — Фолиньо (Эк, Гринвей), 44:32;

1:3 — Капризов (Цуккарелло), 58:20;

1:4 — Шлтурм, 59:52.