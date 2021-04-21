Американский боец не исключил проблем из-за своих выступлений в ACA

Американский боец Тони Джонсон не исключил проблем из-за своих выступлений в Absolute Championship Akhmat (ACA), передает «Спорт-Экспресс» .

«Допускаю, что могут возникнуть проблемы. Но все будет хорошо, так как у меня есть адвокат. В Штатах мне надо оплачивать счета. Мне же надо как-то зарабатывать. Новый контракт был подписан до санкций», — сказал Джонсон.

10 декабря минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Стоит отметить, что Джонсон встретится 23 апреля на турнире в Минске с Дмитрием Побережцем. Спортсмен одержал 14 побед, одержав пять поражений.

Ранее председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что представители нижней палаты парламента обсудили вопрос финансовой поддержки грозненского футбольного клуба «Ахмат» после его включения в санкционный список Министерством финансов США.