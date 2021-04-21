Сын Рамзана Кадырова может провести повторный бой

Аман Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов провести повторный боксерский бой с Асланом Баттировым, чтобы доказать справедливость своей победы. Об этом заявил председатель парламента республики Магомед Даудов.

Напомним, что скандал вызвала сомнительная победа Амана над своим оппонентом из Кабардино-Балкарии Баттировым. Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать 10 секунд в сторону Аслана. При этом соперник Амана уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

«Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию», – приводит слова Даудова «Чечня Сегодня».

Он напомнил, что в детском спорте действуют немного другие правила. Отсчет нокдауна начинается не после падения. При этом Даудов сослался на «уважаемых судей», которые оценили работу рефери как высокопрофессиональную.

Ранее сообщалось о том, что 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу.