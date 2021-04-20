Капитан «Ливерпуля» выступил от имени игроков команды против Суперлиги
Капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выступил от имени игроков команды против Суперлиги.
«Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы это произошло. Такова наша коллективная позиция. Мы абсолютно и безоговорочно преданы этому футбольному клубу и болельщикам», — говорится в заявлении, которое игрок опубликовал в Twitter.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.
В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» отрицает выход из Суперлиги.