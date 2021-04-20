«Атлетико» отрицает выход из Суперлиги
Мадридский «Атлетико» опровергает новость о том, что клуб вышел из состава Суперлиги, сообщает журналист Дермот Корриган в Twitter.
Отмечается, что руководство команды провело встречу с футболистами, на которой было объявлено, что «матрасники» будут играть в новом турнире.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.
В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.
Ранее сообщалось о том, что все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта.