Тренер «Сассуоло» хочет бойкотировать игру с «Миланом»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил, что он готов бойкотировать матч против «Милана», который состоится 21 апреля в рамках чемпионата Италии, передает Sosfanta.

«Я бы не хотел играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Только если генеральный директор и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду», — сказал Де Дзерби.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее Михаил Боярский высказался о возможном приглашении «Зенита» в Суперлигу.