Глава МОК не поддержал создание Суперлиги

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против создания Суперлиги.

«Европейская модель позволяет инвестировать прибыль, полученную на более высоких уровнях, на более низкие уровни. К сожалению, мы осознаем, что эта модель находится под большой угрозой. Сосредоточиться на экономических выгодах — значит игнорировать социальную миссию спорта и реальные потребности посткоронавирусного общества», — заявил Бах во время конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По мнению главы МОК, социальная миссия спорта будет утрачена, если функционеры будут смотреть на турниры с точки зрения бизнеса.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о намерении защитить европейскую модель спорта.