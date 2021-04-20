В Суперлиге может появиться второй дивизион

Президент мадридского «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес заявил, что в новом клубном турнире Европы может появиться второй дивизион.

«Поймите, что Суперлига — это не война за деньги, а битва за будущее футбола. Мы работаем над тем, чтобы спасти футбол. Если большие клубы будут зарабатывать больше денег, то больше в итоге будет доставаться всем. При этом в Суперлиге может быть и второй дивизион», — приводит слова Переса AS.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее Перес предложил сделать футбольные матчи короче.