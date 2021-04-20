Перес объяснил создание Суперлиги

Президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес объяснил, для чего создавался новый турнир.

Согласно его заявлению, новый турнир создан для того, чтобы спасти футбол.

«Мы должны сделать футбол более привлекательным, потому что 40% людей моложе 24 лет больше в нем не заинтересованы. Для этого нам нужно меньше игр, но чтобы они проходили между топ-командами. Мы делаем это для спасения футбола, не для себя», — цитирует Переса журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Перес заявил, что не понял новый формат Лиги чемпионов, который предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).