Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.

Российский игрок принял участие в четырех матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего на счету нападающего 16 голов и 36 передач в 34 встречах. Это стало лучшим показателем в НХЛ, как и его полезность «+8».

Второй звездой признан нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, который набрал 5 (3+2) очков в трех матчах.

Замкнул тройку лидеров голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который с тремя победами в четырех матчах занял единоличное первое место в НХЛ, отразив 75 бросков из 78.

Ранее сообщалось, что Панарин признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации. Первой звездой недели признан вратарь «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски. В среднем за игру он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,27. Также в тройку лучших игроков вошел форвард «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, набравший 8 (3+5) баллов в четырех встречах.