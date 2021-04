Принц Уильям обеспокоен созданием Суперлиги

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) принц Уильям высказался о создании Суперлиги.

«Мы должны защищать все футбольное сообщество от высшего до простого и ценности конкуренции и справедливости в его основе. Я разделяю обеспокоенность болельщиков по поводу предлагаемой Суперлиги и ущерба, который она может нанести игре, которую мы любим», – приводит слова Уильяма журналист AP Роб Харрис в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знал о планах руководства клуба присоединиться к Суперлиге.

FA Pres Prince William: "We must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition & fairness at its core. I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love"