Президент Франции поддержал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение французских клубов отказаться от участия в европейской Суперлиге.

«Президент республики приветствует позицию французских клубов, отказавшихся от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства. Власти Франции будут поддерживать все шаги, предпринятые национальной федерацией, лигой, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», — говорится в Reuters.

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Российская Премьер Лига также выступила против создания Суперлиги.

Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.