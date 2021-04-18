Константин Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко

Боксер Константин Цзю дал совет рэперу Джигану перед боем с Александром Емельяненко, передает RT.

«Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Научиться перебарывать собственное «не могу». Надо делать ежедневную зарядку. Я делаю ее каждый день на протяжении многих лет», — сказал Цзю.

Также Цзю отметил, что благодаря ежедневной зарядке он научился перебарывать собственное «не могу».

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее боец смешанных единоборcтв (MMA) Артем Тарасов рассказал о том, что бой рэпера Джигана против Александра Емельяненко может не состояться из-за того, что музыкант запросил за поединок 50 миллионов рублей.