Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Пенсильвании на арене «Веллс Фарго Центр» в присутствии 3 430 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей дубль на свой счет оформил 35-летний нападающий Александр Овечкин. Еще по разу отличились Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Конор Шири и Энтони Манта, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды голы на счету Ивана Проворова, Джеймса Ван Римсдайка и Уэйда Аллисона.

После этого успеха столичный коллектив набрал 62 очка и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.



«Летчики» с 46-ю баллами идут на шестой позиции.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».