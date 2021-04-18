Футболисты «Реала» откажутся от бонусов за победу в Ла Лиге и ЛЧ

Футболисты мадридского «Реала» откажутся от бонусов за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов по итогам текущего сезона. Об этом сообщает АВС.

По информации источника, таким образом игроки решили помочь клубу, испытывающему из-за пандемии коронавирусной инфекции серьезные финансовые трудности.

Согласно оценкам специалистов, подобная мера поможет сохранить в казне клуба порядка €30 млн.

Напомним, что в турнирной таблице Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана занимают первую строчку, имея в своем активе 66 очков.



В полуфинале Лиги чемпионов команда под руководством французского специалиста встретится с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о проблемах со сном после клуба вылета из Лиги чемпионов.