Гильерме не раскаивается за свое поведение в игре со «Спартаком»

Вратарь московского «Локомотива» Гильерме заявил, что не раскаивается за свое поведение в игре со столичным «Спартаком».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых. Голкипер красно-зеленых показал болельщикам неприличные жесты. За свой поступок футболист получил двухматчевую дисквалификацию.

«Думаю, это единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации. Оскорбления в мой адрес продолжаются в течение пяти лет подряд. Уверен, это не повлияет ни на меня, ни на команду», — написал Гильерме в Instagram.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ.