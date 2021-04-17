«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти. За ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич. На 52 минуте встречи был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 37 баллов. В следующем матча команда Валерия Карпина встретится на своем поле с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

РПЛ. 26-й тур

«Локомотив» — «Ростов» — 4:1

Голы: 1:0 — Камано, 6; 2:0 — Жемалетдинов, 6; 2:1 — Хаджикадунич, 33; 3:1 — Крыховяк, 65 (п), 4:1 — Эдер, 90.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее фанаты «Локомотива» посвятили баннер в поддержку Гильерме.