Наставник «Арсенала» ждет сложных матчей с «Вильярреалом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился размышлениями по поводу полуфинала Лиги Европы, передает «Би-би-си».

За выход в финал английская команда, которая в четвертьфинале переиграла «Славию», сразится с испанским «Вильярреалом», который вышел в полуфинал, одолев загребское «Динамо».

«Нам еще многое предстоит сделать, есть вещи, в которых мы можем стать лучше. У нас действительно есть желание прогрессировать, становиться все лучше с каждым днем. Нам будет сложно, а Унаи Эмери – это, возможно, самый успешный тренер в истории турнира», — заявил Артета.

Примечательно, что «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери, специалист, который возглавлял лондонский клуб с 2018 по 2019 год. Тренер выходил в полуфинал Лиги Европы шесть раз, что стало рекордом турнира.

Ранее сообщалось, что футболисты пражской «Славии» отказались вставать на одно колено перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).