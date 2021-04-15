Гран-при Канады «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Канады «Формулы-1» приняли решение отменить этап в Монреале из-за пандемии коронавируса, сообщает радиостанция «Радио Канада».

По информации источника, проведение гонки без зрителей сохраняет высокий риск вспышки заражения инфекцией. Гонка была запланирована на 13 июня.

В сезоне-2020 Гран-при Канады также был отменен из-за COVID-19.

Всего за время пандемии в Канаде зафиксировано 1,09 млн случаев заражения. По последним данным, от COVID-19 скончались более 23 тыс. человек, 988 тыс. выздоровели.

Этап «Королевских гонок» в Канаде проводится на автодроме имени Жиля Вильнева с 1967 года.

Теперь сезон-2021 «Формулы-1» будет состоять из 22 этапов. После Гран-при Бахрейна лидирует британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Ранее на официальном сайте «Королевских гонок» был опубликован календарь сезоне. Гран-при России запланирован на 24-26 сентября. Последняя гонка сезона пройдет в Абу-Даби 12 декабря.