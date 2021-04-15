«Реал» в 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Согласно данным Opta, «сливочные» в 14-й раз добились права выступать в полуфинале Лиги чемпионов, установив тем самым рекордный показатель. За это время испанской команде семь раз удавалось поднимать над головой трофей за победу в турнире.

Ранее сообщалось, что «Реал» впервые после ухода Криштиану Роналду пробился в полуфинал Лиги чемпионов.