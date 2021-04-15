Гвардиола прокомментировал выход «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

По его словам, команде удалось провести отличный и качественный матч, несмотря на не самые выдающиеся десять стартовых минут.

«Я невероятно рад за клуб, за фанатов, за руководство! Это всего лишь второй выход в полуфинал за всю историю клуба. У на снетковом особой истории на этом этапе, но мы начинаем ее писать.

Мы постараемся хорошо выступить против больших и сильных клубов», — сказал Гвардиола в интервью BT Sport.

«Горожане» остались единственными в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ни разу не проигравшими по ходу турнира. За десять матчей в текущем сезоне им удалось одержать девять побед и свести одну игру к ничьей.

Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей — 21:3.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов.