КДК РФС готов рассмотреть эпизод с начальником «Спартака» Козловцевым

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил о готовности рассмотреть эпизод с начальником московского «Спартака» Василием Козловцевым, который появился после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в судейской комнаты «РЖД Арены».

По его словам, разбор произошедшего произойдет в случае, если от клуба будет получено соответствующее заявление.

«К нам никакие материалы не поступали, рабочий день закончился», — заявил Григорьянц Sport24.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая в Черкизове 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.